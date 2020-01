Wolfsburg (dpa) - Der VfL Wolfsburg und sein U23-Trainer Rüdiger Ziehl trennen sich nach der laufenden Regionalliga-Saison. Wie der VfL am Freitag bekanntgab, werde der im Sommer auslaufende Vertrag mit dem 42-Jährigen nicht verlängert. "Wir sind nach intensiven, gemeinsamen Gesprächen zu dem Ergebnis gekommen, dass sowohl wir beim VfL Wolfsburg auf der Position des U23-Cheftrainers in der kommenden Saison einen neuen Impuls setzen wollen, aber auch Rüdiger den nächsten Schritt in seiner Entwicklung gehen möchte", wird der Sportliche Leiter der VfL-Fußball-Akademie, Pablo Thiam, in einer Vereinsmitteilung zitiert.

Ziehl gab an, in Zukunft eine erste Herren-Mannschaft trainieren zu wollen. Er war mit den Niedersachsen in der vergangenen Saison Meister in der Regionalliga Nord geworden und hatte den Drittliga-Aufstieg in der Relegation gegen die zweite Mannschaft des FC Bayern verpasst. Aktuell liegt Ziehl mit seinem Team wieder an der Tabellenspitze.