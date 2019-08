Wolfsburg (dpa/lni) - Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg bestreitet in der kommenden Länderspielpause ein Testspiel gegen den Hamburger SV. Bei der Partie am 5. September in Wolfsburg kommt es zum Wiedersehen mit dem früheren VfL-Coach Dieter Hecking, der nun den Zweitligisten von der Elbe betreut. Von Januar 2013 bis Oktober 2016 arbeitete der 54-Jährige für Wolfsburg.