Wolfsburg (dpa/lni) - Mit der Abreise ins Trainingslager startet der VfL Wolfsburg am Samstag in die Vorbereitung auf die Rückrunde in der Fußball-Bundesliga. Bis zum 11. Januar trainieren die Niedersachsen im portugiesischen Almancil. Geplant sind in der Zeit auch zwei Testspiele. Neben dem Profikader nimmt Trainer Oliver Glasner mit Julian Justvan, Tim Siersleben und Mamoudou Karamoko drei Spieler aus der U23-Mannschaft mit, die mit guten Leistungen in der Regionalliga auf sich aufmerksam gemacht haben. Nach der Landung steht am Samstagnachmittag gleich die erste Trainingseinheit für den VfL an.