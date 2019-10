Wolfsburg (dpa) - Die derzeit an der Schulter verletzte Nationaltorhüterin Almuth Schult wünscht sich ein Umdenken bei der Beurteilung ihres Sports. "Viele winken beim Frauenfußball ab, da sie das Bild vom Männerfußball im Kopf haben und es auf den Frauenfußball projizieren" sagte die 28-Jährige vom VfL Wolfsburg in einem am Donnerstag veröffentlichten Eurosport-Interview. Es müsse noch "viel passieren, um zu verhindern, dass Frauen- und Männerfußball immer miteinander verglichen wird. Beides kann nebeneinander bestehen."

Schult sprach den Unterschied bei den Gehältern der Männer und Frauen an. "So verdienen einige Spielerinnen in der Bundesliga weniger Geld als beispielsweise Männer in der Landesliga oder in noch tieferen Ligen. Das wissen die meisten Menschen nicht. Hier könnte die Kommunikation noch offensiver sein, damit eine Entwicklung stattfindet und Firmen sich dazu entscheiden den Frauenfußball zu fördern."

Schult hofft nach wie vor auf ein Comeback noch in diesem Jahr. "Aber ich kann dafür keine Garantie geben", sagte sie. "Ich muss darauf achten, ob die Schulter positiv oder negativ auf neue Übungen reagiert."