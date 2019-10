Leipzig (dpa) - Für das Achtelfinale des DFB-Pokals muss RB Leipzig das in dieser Saison bisher Unmögliche schaffen. Das Team von Trainer Julian Nagelsmann muss am Mittwoch (18.30 Uhr) den VfL Wolfsburg besiegen. An dieser Aufgabe haben sich bisher alle die Zähne ausgebissen. Selbst Leipzig, das vor anderthalb Wochen in der Fußball-Bundesliga nicht über ein 1:1 hinaus kam.

SCHNELLES WIEDERSEHEN: Erst am 19. Oktober standen sich RB und der VfL in der Red Bull Arena gegenüber. Viele Lehren nimmt Nagelsmann angeblich nicht mit in das Pokalspiel. "Es ist ein K.o.-Spiel, da muss man anders rangehen. Ich denke nicht, dass Wolfsburg etwas Überraschendes machen wird und wir werden es auch nicht tun", sagte Nagelsmann.

NACHTSCHICHT: Der Montag wurde gleich ein richtig langer Tag für Nagelsmann. Nach einer intensiven Analyse-Sitzung mit der Mannschaft, dem Training und einem gemeinsamen Abendessen mit den Spielern ging es noch vor den Fernseher. Allerdings nicht zum puren Vergnügen. Zusammen mit seinem Trainerteam schaute sich Nagelsmann Spiele von Wolfsburg an.

HALTUNG: In Wolfsburg sollen die RB-Profis vor allem die richtige Einstellung zeigen. Das hatte unter anderem zuletzt in Freiburg gefehlt und zu einer abendlichen Krisensitzung mit Sportdirektor Markus Krösche direkt nach der Rückkehr aus dem Breisgau geführt. Die RB-Bosse wollen vor allem die talentfreien Tugenden wie Laufbereitschaft, Einsatz und Willen sehen.

TRADITION: Erst zum achten Mal spielt Leipzig im DFB-Pokal, doch das Duell mit Wolfsburg hat bereits Tradition. Bisher trafen beide Mannschaften dreimal aufeinander - mit Vorteilen für RB. Unvergessen ist das 3:2 von 2011, als der Regionalligist Leipzig den Bundesligisten aus der Autostadt aus dem Pokal warf. 2015 siegte Wolfsburg bei zweitklassigen Leipzigern souverän 2:0, in der vergangenen Saison entschied RB das Achtelfinale mit 1:0 für sich.