Wolfsburg (dpa) - Wolfsburgs Trainer Oliver Glasner rechnet im Spiel gegen Fortuna Düsseldorf wieder mit Torjäger Wout Weghorst. "Bei Wout sieht es relativ gut aus. Er hat heute drei Viertel des Trainings mitgemacht. Wenn er morgen keine Reaktion zeigt, ist er dabei", sagte Glasner am Donnerstag. Fehlen wird dagegen Marcel Tisserand. Der Abwehrspieler plagt sich mit Oberschenkelproblemen herum. "Bei ihm wollen wir kein Risiko eingehen", sagte Glasner mit Blick auf das Heimspiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky).

Weghorst hatte den Wolfsburgern zuletzt in Paderborn wegen einer Oberschenkelzerrung gefehlt. Für den in dieser Saison bereits sieben Mal erfolgreichen Niederländer sprang beim 4:2 in Paderborn Daniel Ginczek in die Bresche. Der lange verletzte Angreifer traf zwei Mal und dürfte auch gegen Düsseldorf von Beginn an dabei sein.