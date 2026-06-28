Irgendwann, es muss zwischen der 75. und 80. Minute gewesen sein, hatte dieses Fußballspiel seinen Ruhepuls eingenommen. Zweikämpfe wurden noch geführt, aber so richtig zur Sache ging’s nicht mehr. Die Mittellinie wurde überquert, aber nicht so weit, dass es den Gegner in Bedrängnis gebracht hätte. Aufs Tor geschossen wurde ein Weilchen lang auch nicht mehr. Und dann, es muss zwischen der 80. und 90. Minute gewesen sein, wurde der Ball nur noch hin und her gepasst. Von Verteidiger zu Verteidiger, ab und an zu einem Mittelfeldspieler, hin und her, vor und zurück. Die Algerier ließen es ruhig angehen. Die Österreicher hatten kein Problem damit. Und das Publikum war davon alles andere als begeistert: Es gab Buhrufe, Pfiffe, die ersten Menschen verließen das Stadion in Kansas City.