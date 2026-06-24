Als jetzt auch noch Cristiano Ronaldo traf, hatte diese Weltmeisterschaft ihr vorläufiges Thema gefunden. Zwar hat sich das Turnier offiziell über drei Länder ausgebreitet, aber in seinem Geist orientiert es sich bislang eher an einer berühmten Straße im Westen des größten der drei Ausrichterländer: Die ersten beiden Spieltage dieser WM sind zu einem „Walk of Fame“ geworden. Der Name Lionel Messi wurde ebenso in einen altrosafarbenen Stern eingelassen wie die Namen Kylian Mbappé, Erling Haaland oder Lamine Yamal – und allein die unverschämte Unvollständigkeit dieser Aufzählung musste Cristiano Ronaldo unbedingt zum Anlass nehmen, um das Schicksal zu drangsalieren: Heee, ich will auch!