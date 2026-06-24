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MeinungDeutschland bei der WMDas Nationalteam kann gerade keinen Starfußball spielen – umso mehr kommt es auf Nagelsmann an

Kommentar von Christof Kneer

Lesezeit: 3 Min.

Das DFB-Team nach dem 2:1 gegen die Ivorer in Toronto: Da ist kein Messi und auch kein Haaland, Deutschland braucht alternative Wege durch dieses Turnier.
Das DFB-Team nach dem 2:1 gegen die Ivorer in Toronto: Da ist kein Messi und auch kein Haaland, Deutschland braucht alternative Wege durch dieses Turnier. Christian Charisius/dpa

Messi, Mbappé, Ronaldo, Yamal: Große Namen haben die WM bisher zu einem Walk-of-Fame-Turnier gemacht. Solche Spektakelspieler fehlen der DFB-Elf aktuell – aber das muss kein Nachteil sein.

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Als jetzt auch noch Cristiano Ronaldo traf, hatte diese Weltmeisterschaft ihr vorläufiges Thema gefunden. Zwar hat sich das Turnier offiziell über drei Länder ausgebreitet, aber in seinem Geist orientiert es sich bislang eher an einer berühmten Straße im Westen des größten der drei Ausrichterländer: Die ersten beiden Spieltage dieser WM sind zu einem „Walk of Fame“ geworden. Der Name Lionel Messi wurde ebenso in einen altrosafarbenen Stern eingelassen wie die Namen Kylian Mbappé, Erling Haaland oder Lamine Yamal – und allein die unverschämte Unvollständigkeit dieser Aufzählung musste Cristiano Ronaldo unbedingt zum Anlass nehmen, um das Schicksal zu drangsalieren: Heee, ich will auch!

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