Was nur könnte sich hinter diesem geheimnisvollen weißen Tuch verbergen? Schlicht „Stadium“ steht derzeit in großen Lettern über den imposanten Tribünen der Arena in der San Francisco Bay Area. Das ist nicht falsch: Zuschauerränge, zwei überdimensionierte Videowände, unspektakuläre Fried-Chicken-Sandwiches für 18 US-Dollar – das alles deutet darauf hin, dass es sich hier tatsächlich um ein lupenreines WM-Stadion handelt. Und doch wird man den Eindruck nicht los, dass da etwas fehlt, etwas versteckt werden soll. Dass hier, in der Bay Area, der Heimat von Detective Frank Bullitt aus dem Film mit Steve McQueen in der Hauptrolle, dringend mal jemand ermitteln sollte.

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Die Indizien führen leider nicht mehr per Verfolgungsjagd im Ford Mustang durch die Straßen San Franciscos, sondern direkt zu Instagram. „Welcoming the world to the beautiful [redacted] stadium!“, schreibt dort jemand von einem Account mit knapp mehr als zehn Millionen Followern, der also die Menschen in diesem Stadion mit dem [geschwärzten] Namen willkommen heißen möchte. Und dann braucht es gar keinen Detective mehr, um festzustellen: Ein berühmtester Jeans-Hersteller nutzt da gerade auf sehr effiziente Art und Weise eine Bühne, die ihm die Fifa eigentlich entzogen hatte. Oder, einfacher gesagt: Levi Strauss & Co., kurz bekannt als Levi’s, hat eine subversive Werbekampagne bei einem Turnier gestartet, bei dem das doch gar nicht möglich sein soll.

Die Geschichte geht so: Wie jeder andere Stadionsponsor musste auch Levi’s sein Logo verhüllen für die Weltmeisterschaft, so entstanden die vielen eigenartigen weißen Flecken im Heimstadion der Footballer von den San Francisco 49ers. Denn die Fifa gibt eine sehr deutliche Regel vor: Wer nicht zahlt, der nicht wirbt. Das gilt für große Lettern auf Stadien genauso wie für die Ketchup-Flaschen im Pressebereich. Von denen kursiert auch ein Foto, bis auf „Tomato Ketchup“ ist alles an jeder Flasche mit schwarzem Tape zugeklebt. Auch wenn das Design verdächtig an einen sehr berühmten, sehr großen US-Saucenhersteller erinnert. Bullitt, übernehmen Sie.