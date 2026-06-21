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DFB-Kapitän Kimmich gegen ElfenbeinküsteÜberfordert, aber unschuldig

Lesezeit: 3 Min.

Deutscher Flugkapitän: Joshua Kimmich trägt ein mehr als kniffliges Duell aus mit dem ungleich schnelleren Yan Diomande.
Deutscher Flugkapitän: Joshua Kimmich trägt ein mehr als kniffliges Duell aus mit dem ungleich schnelleren Yan Diomande. Curtis Wong /Sports Press Photo/Imago

Joshua Kimmich als Rechtsverteidiger bleibt eine gewagte Personalie im DFB-Team. Im Spiel gegen die Elfenbeinküste deckt Yan Diomande die Mängel an Geschwindigkeit und Positionserfahrung des deutschen Anführers auf.

Von Philipp Schneider, Toronto

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Es gab Menschen, die erlebten Joshua Kimmich am Samstagabend in der Fußballarena des FC Toronto nur von hinten. Ganz kurz sahen sie ihn von der Seite, aber dann war er weg. So schnell rannte Kimmich in Richtung Ausgang, ein Comiczeichner hätte ihn mit wehenden Haaren dargestellt, darüber die Sprechblase: „Ihr habt doch schon so viel geredet, ihr seid doch gar nicht mehr aufnahmefähig!“ Den Satz rief er tatsächlich. Dieser Kimmich, schnell wie der Wind.

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Deniz Undav kommt in der 60. Minute in die Partie gegen die Elfenbeinküste und entscheidet das Spiel mit zwei Toren. Julian Nagelsmann widmet ihm ein neues Wort – und muss nun entscheiden, ob der Entscheider weiter auf der Bank sitzen kann.

SZ PlusVon Philipp Schneider und Philipp Selldorf

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