Es gab Menschen, die erlebten Joshua Kimmich am Samstagabend in der Fußballarena des FC Toronto nur von hinten. Ganz kurz sahen sie ihn von der Seite, aber dann war er weg. So schnell rannte Kimmich in Richtung Ausgang, ein Comiczeichner hätte ihn mit wehenden Haaren dargestellt, darüber die Sprechblase: „Ihr habt doch schon so viel geredet, ihr seid doch gar nicht mehr aufnahmefähig!“ Den Satz rief er tatsächlich. Dieser Kimmich, schnell wie der Wind.