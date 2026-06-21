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Japans 4:0 gegen TunesienIn der 1000. WM-Partie spielt nur ein Team richtig mit

Lesezeit: 4 Min.

1000 WM-Spiele, diese Marke hätte man durchaus größer zelebrieren können als es die Fifa beim Vergleich zwischen Japan und Tunesien für ausreichend befand.
1000 WM-Spiele, diese Marke hätte man durchaus größer zelebrieren können als es die Fifa beim Vergleich zwischen Japan und Tunesien für ausreichend befand. Matias Delacroix/AP/dpa

Der Erfolg der Japaner gegen Tunesien ist ein historischer Moment, den die Fifa eigenartig teilnahmslos registriert. Dafür zeigt sich am Spielort Monterrey, was die WM in Mexiko ausmacht: faszinierende Arena, Dauergesang, Völkerverständigung.

Boris Herrmann, Monterrey

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Irgendwo hinter dem Tunesien-Fanblock standen vier Mexikaner mit vier goldenen Luftballons. Der erste Ballon hatte die Form einer Eins, die anderen drei Ballons waren Nullen. Und so wie sich die vier Mexikaner positioniert hatten und gelegentlich mit den Hüften wackelten, ergab sich eine dezent hüpfende Zahl Eintausend. Es war eine denkbar einfache, aber deshalb gar nicht so verkehrte Jubiläumschoreografie. Sie versprühte etwas von der alten, analogen Fußballwelt, bevor die Gigantomanie zum Alltagsgeschäft wurde.

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Deniz Undav kommt in der 60. Minute in die Partie gegen die Elfenbeinküste und entscheidet das Spiel mit zwei Toren. Julian Nagelsmann nennt ihn den „Decider“ – und muss nun entscheiden, ob der Entscheider weiter auf der Bank sitzen kann.

SZ PlusVon Philipp Schneider und Philipp Selldorf

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