Mbappé? Dembélé? Olise? Im Halbfinale gegen Spanien ist von der Offensivreihe des Teams von Trainer Didier Deschamps kaum etwas zu sehen – die Spanier erreichen durch ein defensives Meisterwerk das Endspiel.

Lucas Digne, der Linksverteidiger der französischen Nationalmannschaft, ist schon 32 Jahre alt, man erkennt das an seinen markanten Gesichtszügen. Aber in diesem Moment, der das WM-Halbfinale zwischen Frankreich und Spanien früh in eine Richtung kippen ließ, sah Digne aus wie der junge Nils Holgersson, der den Gänsen im Himmel nachschaut. Völlig arglos, bloß pflichtbewusst in die Flugkurve des Balles vertieft.