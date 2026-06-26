Nach dem 4:1-Sieg im letzten Gruppenspiel könnte der Favorit im Achtelfinale nun auf das DFB-Team treffen. Gegen Norwegens B-Elf ist diesmal Ousmane Dembélé für die Show zuständig.

Zum Glück für Stale Solbakken sitzen in der Fifa-Ethikkommission, wie jedermann ahnt, bloß von Gianni Infantino handverlesene Hobbyjuristen, die wissen, wofür sie bezahlt werden. Genau: für nichts. Ansonsten hätten sie gegen den norwegischen Nationaltrainer am Freitag womöglich ein Verfahren eröffnen müssen, wegen eines Verstoßes gegen Artikel 5.2, Absatz d) der Fifa-Regeln für diese Weltmeisterschaft. Alle Teilnehmer verpflichten sich demnach, stets „mit dem bestmöglichen Team anzutreten“. Frage also an den Angeklagten Solbakken: Sind diese elf Spieler, die Sie im dritten Gruppenspiel in Boston gegen Frankreich auf den Rasen geschickt haben, wirklich Ihr bestmögliches Team?