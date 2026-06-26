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4:1 gegen NorwegenFrankreich winkt schon mal in Richtung Deutschland

Lesezeit: 4 Min.

Frankreichs Ousmane Dembélé erinnert mit drei Toren gegen Norwegen daran, dass auch er in den Kreis der Offensiv-Giganten gehört.
Frankreichs Ousmane Dembélé erinnert mit drei Toren gegen Norwegen daran, dass auch er in den Kreis der Offensiv-Giganten gehört. Dylan Martinez/Reuters

Nach dem 4:1-Sieg im letzten Gruppenspiel könnte der Favorit im Achtelfinale nun auf das DFB-Team treffen. Gegen Norwegens B-Elf ist diesmal Ousmane Dembélé für die Show zuständig.

Von Claudio Catuogno, Boston

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Zum Glück für Stale Solbakken sitzen in der Fifa-Ethikkommission, wie jedermann ahnt, bloß von Gianni Infantino handverlesene Hobbyjuristen, die wissen, wofür sie bezahlt werden. Genau: für nichts. Ansonsten hätten sie gegen den norwegischen Nationaltrainer am Freitag womöglich ein Verfahren eröffnen müssen, wegen eines Verstoßes gegen Artikel 5.2, Absatz d) der Fifa-Regeln für diese Weltmeisterschaft. Alle Teilnehmer verpflichten sich demnach, stets „mit dem bestmöglichen Team anzutreten“. Frage also an den Angeklagten Solbakken: Sind diese elf Spieler, die Sie im dritten Gruppenspiel in Boston gegen Frankreich auf den Rasen geschickt haben, wirklich Ihr bestmögliches Team?

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