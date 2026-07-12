Am Samstag war noch mal Markttag in Waltham. „Beeren, Zucchini, Gemüse, Eier“ kündigt das Schild an, das die Betreiber eines kleinen Verkaufsstands auf die Wiese neben dem Gehweg gestellt haben. Der Obst- und Gemüsecontainer ist immer das Letzte, was Kylian Mbappé, Michael Olise und die anderen zu sehen bekommen, bevor ihr Bus von der Beaver Street, die hier aus Richtung Boston in die westlichen Vororte hinausführt, nach links auf das Gelände der Bentley University einbiegt. Vorbei an einem Polizisten, der dann schnell wieder das Gitter zuzieht. Auch hier steht ein Schild – mit dem Hinweis, dass es nichts zu sehen gibt: „Die Trainings des französischen Nationalteams sind für die Öffentlichkeit geschlossen.“