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Frankreichs Trainingsquartier in BostonDer WM-Favorit trainiert hinterm Obststand links

Lesezeit: 3 Min.

Kylian Mbappe (2.v.re.) und seine Teamkollegen auf dem Trainingsplatz der Bentley University in Waltham bei Boston.
Kylian Mbappe (2.v.re.) und seine Teamkollegen auf dem Trainingsplatz der Bentley University in Waltham bei Boston. Martin Meissner/AP

Die Franzosen sind da! Aber auf dem Gelände der Bentley-Universität geht das Leben ganz normal weiter. So viel zum Stellenwert des Fußballs in den USA. Ein Ortsbesuch.

Von Claudio Catuogno, Waltham

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Am Samstag war noch mal Markttag in Waltham. „Beeren, Zucchini, Gemüse, Eier“ kündigt das Schild an, das die Betreiber eines kleinen Verkaufsstands auf die Wiese neben dem Gehweg gestellt haben. Der Obst- und Gemüsecontainer ist immer das Letzte, was Kylian Mbappé, Michael Olise und die anderen zu sehen bekommen, bevor ihr Bus von der Beaver Street, die hier aus Richtung Boston in die westlichen Vororte hinausführt, nach links auf das Gelände der Bentley University einbiegt. Vorbei an einem Polizisten, der dann schnell wieder das Gitter zuzieht. Auch hier steht ein Schild – mit dem Hinweis, dass es nichts zu sehen gibt: „Die Trainings des französischen Nationalteams sind für die Öffentlichkeit geschlossen.“

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