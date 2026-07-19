Wie war sie denn nun, diese erste Fußball-WM mit 48 Mannschaften? Wegweisend, bahnbrechend, menschheitsverändernd, wie es die Fifa in ihren WM-Aussendungen ständig behauptete, in denen kein Superlativ zu abgegriffen war? Das Fazit hängt wohl davon ab, was man sich von einem Fußballturnier erwartet. Je weniger beim Publikum der Fußball als solcher im Mittelpunkt stand, desto toller wurde die WM – sie war ein gigantisches, fünfeinhalbwöchiges Unterhaltungsspektakel. Oder, wie man die Amerikaner häufig schwärmen hörte, denen zum Teil nicht ganz klar zu sein schien, was der Name der Veranstaltung und was der Name des Veranstalters war: „Fifa is big fun!“