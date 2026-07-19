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MeinungWM-BilanzWer sich wirklich für Fußball interessiert, traut Infantinos Fifa jetzt alles zu

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Kommentar von Claudio Catuogno

Lesezeit: 3 Min.

Man grinst und versteht sich: Gianni Infantino und US-Präsident Donald Trump haben bei dieser WM dafür gesorgt, dass auf beispiellose Art in den Wettbewerb eingegriffen wurde.
Man grinst und versteht sich: Gianni Infantino und US-Präsident Donald Trump haben bei dieser WM dafür gesorgt, dass auf beispiellose Art in den Wettbewerb eingegriffen wurde. Evan Vucci/AP/dpa

Für Beobachter ohne große Vorerfahrung mag dieses XXL-Turnier „big fun“ gewesen sein. Doch es steht zu befürchten, dass der Fußball mit dieser WM endgültig zum reinen Unterhaltungsprodukt geworden ist.

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Wie war sie denn nun, diese erste Fußball-WM mit 48 Mannschaften? Wegweisend, bahnbrechend, menschheitsverändernd, wie es die Fifa in ihren WM-Aussendungen ständig behauptete, in denen kein Superlativ zu abgegriffen war? Das Fazit hängt wohl davon ab, was man sich von einem Fußballturnier erwartet. Je weniger beim Publikum der Fußball als solcher im Mittelpunkt stand, desto toller wurde die WM – sie war ein gigantisches, fünfeinhalbwöchiges Unterhaltungsspektakel. Oder, wie man die Amerikaner häufig schwärmen hörte, denen zum Teil nicht ganz klar zu sein schien, was der Name der Veranstaltung und was der Name des Veranstalters war: „Fifa is big fun!“

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