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MeinungFußball-WMDieses Halbfinale wird Ihnen präsentiert von der Fifa-Setzliste

Kommentar von Martin Schneider, Atlanta

Lesezeit: 3 Min.

Wer in welchem „Pot“ landet und folglich bei der Auslosung machbare Gegner zieht, ist ein entscheidendes Instrument der Fifa, um Favoriten lange im Turnier zu halten.
Wer in welchem „Pot“ landet und folglich bei der Auslosung machbare Gegner zieht, ist ein entscheidendes Instrument der Fifa, um Favoriten lange im Turnier zu halten. Sam Corum/PA Wire/dpa

England, Spanien, Argentinien, Frankreich – die letzten vier dieses Turniers sind die besten Teams der Weltrangliste. Der erwartbare Verlauf der WM folgt einer Methodik, mit der sich der Weltverband keinen Gefallen tut.

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Die Fifa-Weltrangliste hatte jahrelang nie jemand ernst genommen. Fußball ist nicht Tennis, und warum sollte wichtig sein, ob ein Nationalteam Erster, Sechster oder 17. ist? Ein Weltranglistenplatz schießt keine Tore. Außerdem trägt die Liste einen beliebigen Sponsorennamen, und die Berechnung der Weltranglistenpunkte ist eine der kompliziertesten der Sportwelt, vergleichbar höchstens mit der Tabelle, die im Zehn- und Siebenkampf Weiten und Zeiten in Punkte umwandelt.

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