Die Fifa liebt neue Regeln zur WM. Gerade hat sie sogar den Münzwurf neu erfunden. Das berichten jedenfalls mehrere Medien. Bisher muss der Schiedsrichter vor einem Elfmeterschießen zweimal die Münze werfen. Einmal, um zu entscheiden, wer anfangen darf. Und einmal, um zu entscheiden, auf welches Tor geschossen wird. Nun soll der Verlierer des einzigen Münzwurfs wenigstens das Tor auswählen dürfen.