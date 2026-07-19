Zum Hauptinhalt springen

Fußball-WMTrump und Infantino bekommen einfach nicht genug

Lesezeit: 6 Min.

Hallo Welt, mal herhören: Die USA wollen die WM 2038! Fifa-Chef Gianni Infantino (rechts beim gemeinsamen Empfang vor dem Finale in NY) scheint ganz angetan zu sein von den Überlegungen von  US-Präsident Donald Trump. Und was Trump will ...
Hallo Welt, mal herhören: Die USA wollen die WM 2038! Fifa-Chef Gianni Infantino (rechts beim gemeinsamen Empfang vor dem Finale in NY) scheint ganz angetan zu sein von den Überlegungen von  US-Präsident Donald Trump. Und was Trump will ... Jacquelyn Martin/AP/dpa

Die XXL-WM endet mit zwei klaren Botschaften: Beim nächsten Mal sollen sogar 64 Teams starten – und die USA möchten bald wieder eine WM ausrichten. Es geht ums Geld, aber vor allem um Gianni Infantinos Wiederwahl.

Von Johannes Aumüller und Thomas Kistner

SZ bei Google bevorzugen

Donald Trump und Gianni Infantino sind so positioniert wie immer.  Der US-Präsident steht am Pult. Sein Sidekick, der Präsident des Fußball-Weltverbandes, steht daneben. Dann ziehen sie gemeinsam WM-Bilanz. Sie rühmen das Event als mindestens interstellare Sensation, Trump streut Fachspezifisches über Harry Kane ein (warum musste der nach der Führung gegen Argentinien so defensiv spielen?) oder über Lionel Messi (toll, so viel Freiheit auf dem rechten Flügel!). Aber die Kernbotschaft beim Fifa-Empfang am Freitagabend in New York ist eine andere. Trump trägt offen vor, was längst in Fußballkreisen zirkuliert: Die USA wollen bald wieder eine WM!

Zur SZ-Startseite

Interview mit Jorge Valdano
:„Ja, Infantino sollte gehen“

Der Fußball werde von den Mächtigen korrumpiert, sagt der argentinische Weltmeister Jorge Valdano. Trotzdem solle man ihn genießen. Ein Gespräch über den Fifa-Präsidenten, Lionel Messi – und zur Frage, wer Weltmeister wird.

SZ PlusInterview von Javier Cáceres

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite