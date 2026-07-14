Die großen Liebeskomödien der englischen Sprache verlieren ihre Magie, sobald sie ins Deutsche übertragen werden. William Shakespeares „Ein Sommernachtstraum“ liegt phonetisch da wie ein Brett. Dabei gab der Dichter seinem Werk als Titel eine Melodie: „A Midsummer Night’s Dream“. Wer die Worte nicht nur denkt, sondern flüstert, erweckt sie zum Leben, man hört den Wind leise pfeifen durch den Zauberwald.