Nirgendwo außerhalb Ecuadors leben mehr Ecuadorianer als in New York. Sie glauben an einen Sieg gegen Deutschland und fürchten Donald Trumps Abschiebepolizei. Zu Besuch bei Fußballfans, die sich in ihrer Stadt gleichzeitig heimisch und fremd fühlen.

Mitten in Queens, dort, wo New York City, die internationalste Stadt Amerikas, am internationalsten ist, liegt Little Ecuador. Klar, man könnte diese Gegend rund um die Roosevelt Avenue – „La Rusebelt“, wie die ortskundigen Latinos sagen – genauso gut auch Little Venezuela, Little Bangladesh oder Medium-Sized-Colombia nennen. Aber in Kreisen der ecuadorianischen Community finden sie Little Ecuador am treffendsten.