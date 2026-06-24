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Ecuadorianische Fans in New YorkHeimspiel in Little Ecuador

Lesezeit: 5 Min.

Volksauflauf: Am Guayaquil-Tag gehen jedes Jahr Tausende Ecuadorianerinnen und Ecuadorianer auf die Straßen von Queens – die Aufnahme stammt aus dem Jahr 2022.
Volksauflauf: Am Guayaquil-Tag gehen jedes Jahr Tausende Ecuadorianerinnen und Ecuadorianer auf die Straßen von Queens – die Aufnahme stammt aus dem Jahr 2022. Luiz Rampelotto/Imago

Nirgendwo außerhalb Ecuadors leben mehr Ecuadorianer als in New York. Sie glauben an einen Sieg gegen Deutschland und fürchten Donald Trumps Abschiebepolizei. Zu Besuch bei Fußballfans, die sich in ihrer Stadt gleichzeitig heimisch und fremd fühlen.

Von Boris Herrmann, New York

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Mitten in Queens, dort, wo New York City, die internationalste Stadt Amerikas, am internationalsten ist, liegt Little Ecuador. Klar, man könnte diese Gegend rund um die Roosevelt Avenue – „La Rusebelt“, wie die ortskundigen Latinos sagen – genauso gut auch Little Venezuela, Little Bangladesh oder Medium-Sized-Colombia nennen. Aber in Kreisen der ecuadorianischen Community finden sie Little Ecuador am treffendsten.

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