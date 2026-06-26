Es ist in dieser aufgeregten Welt grundsätzlich zu begrüßen, wenn Menschen miteinander in Kontakt kommen, die sich kaum kennen. Die sich vielleicht schon mal gesehen haben, in der Mensa oder auf dem Flur vor dem großen Hörsaal, die sich grob an den Namen der anderen erinnern und eine seriöse Schätzung über deren Semesteranzahl abgeben können. Und die sich dann, wie in diesem konkreten Fall, auf einer Studentenparty treffen und in der Küche miteinander ins Gespräch kommen. Was studierst du genau, kellnerst du nebenher auch? Und findest du auch, dass der eine coole Prof einen manchmal ein bisschen überfordert?