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Der Bundestrainer nach dem WM-AusSchuldgefühle? Nagelsmann doch nicht!

Lesezeit: 4 Min.

Julian Nagelsmann klang nach dem WM-Aus, als hätte er ein normales Bundesligaspiel verloren.
Julian Nagelsmann klang nach dem WM-Aus, als hätte er ein normales Bundesligaspiel verloren. Tom Weller/dpa

Der Bundestrainer überrascht nach dem Scheitern mit einem seltsam kühlen Auftritt. Er möchte im Amt bleiben, doch die Frage ist: Hat das verzweifelte Fußball-Land jetzt Lust auf einen möglichen Bundestrainer Klopp?

Von Philipp Selldorf, Boston

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Julian Nagelsmann erschien mit einem Geleitschutz, der zwar nicht ganz so eindrucksvoll war wie das Aufgebot der vorwiegend schwer bewaffneten Polizei- und Militäreinheiten rund ums Stadion, das aber für den Besuch der obligatorischen Pressekonferenz nach dem Spiel allemal stattlichen Umfang hatte. Vorneweg betraten der Sport-Geschäftsführer des Deutschen Fußball-Bundes, Andreas Rettig, Nagelsmanns Assistenztrainer und langjähriger Vertrauter Benjamin Glück sowie der Sicherheitschef José Meneses den Saal. Es folgten Pressesprecherin Franziska Wülle und schließlich der Mann, auf den hier alle warteten.

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