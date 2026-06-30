Der Bundestrainer überrascht nach dem Scheitern mit einem seltsam kühlen Auftritt. Er möchte im Amt bleiben, doch die Frage ist: Hat das verzweifelte Fußball-Land jetzt Lust auf einen möglichen Bundestrainer Klopp?

Julian Nagelsmann erschien mit einem Geleitschutz, der zwar nicht ganz so eindrucksvoll war wie das Aufgebot der vorwiegend schwer bewaffneten Polizei- und Militäreinheiten rund ums Stadion, das aber für den Besuch der obligatorischen Pressekonferenz nach dem Spiel allemal stattlichen Umfang hatte. Vorneweg betraten der Sport-Geschäftsführer des Deutschen Fußball-Bundes, Andreas Rettig, Nagelsmanns Assistenztrainer und langjähriger Vertrauter Benjamin Glück sowie der Sicherheitschef José Meneses den Saal. Es folgten Pressesprecherin Franziska Wülle und schließlich der Mann, auf den hier alle warteten.