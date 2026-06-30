Julian Nagelsmann erschien mit einem Geleitschutz, der zwar nicht ganz so eindrucksvoll war wie das Aufgebot der vorwiegend schwer bewaffneten Polizei- und Militäreinheiten rund ums Stadion, das aber für den Besuch der obligatorischen Pressekonferenz nach dem Spiel allemal stattlichen Umfang hatte. Vorneweg betraten der Sport-Geschäftsführer des Deutschen Fußball-Bundes, Andreas Rettig, Nagelsmanns Assistenztrainer und langjähriger Vertrauter Benjamin Glück sowie der Sicherheitschef José Meneses den Saal. Es folgten Pressesprecherin Franziska Wülle und schließlich der Mann, auf den hier alle warteten.
Der Bundestrainer nach dem WM-AusSchuldgefühle? Nagelsmann doch nicht!
Lesezeit: 4 Min.
Der Bundestrainer überrascht nach dem Scheitern mit einem seltsam kühlen Auftritt. Er möchte im Amt bleiben, doch die Frage ist: Hat das verzweifelte Fußball-Land jetzt Lust auf einen möglichen Bundestrainer Klopp?
Von Philipp Selldorf, Boston
Lesen Sie mehr zum Thema