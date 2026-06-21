Der Spieler des Spiels sah definitiv so aus, als wolle er diesmal als Spieler des Spiels begrüßt werden. Wer sonst trägt freiwillig die Fifa-Trophäe eines Spielers des Spiels hinaus zu den Menschen?
Deniz UndavDer Bundestrainer und sein „Decider“
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Deniz Undav kommt in der 60. Minute in die Partie gegen die Elfenbeinküste und entscheidet das Spiel mit zwei Toren. Julian Nagelsmann nennt ihn den „Decider“ – und muss nun entscheiden, ob der Entscheider weiter auf der Bank sitzen kann.
Von Philipp Schneider und Philipp Selldorf, Toronto
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