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Deniz UndavDer Bundestrainer und sein „Decider“

Lesezeit: 5 Min.

Nach Schlusspfiff lief Julian Nagelsmann schnurstracks zu Deniz Undav, um ihn zu beglückwünschen. Später widmete er ihm sogar eine Wortneuschöpfung.
Nach Schlusspfiff lief Julian Nagelsmann schnurstracks zu Deniz Undav, um ihn zu beglückwünschen. Später widmete er ihm sogar eine Wortneuschöpfung. Bahho Kara/Kirchner/Imago/

Deniz Undav kommt in der 60. Minute in die Partie gegen die Elfenbeinküste und entscheidet das Spiel mit zwei Toren. Julian Nagelsmann nennt ihn den „Decider“ – und muss nun entscheiden, ob der Entscheider weiter auf der Bank sitzen kann.

Von Philipp Schneider und Philipp Selldorf, Toronto

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Der Spieler des Spiels sah definitiv so aus, als wolle er diesmal als Spieler des Spiels begrüßt werden. Wer sonst trägt freiwillig die Fifa-Trophäe eines Spielers des Spiels hinaus zu den Menschen?

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