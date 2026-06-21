Deniz Undav kommt in der 60. Minute in die Partie gegen die Elfenbeinküste und entscheidet das Spiel mit zwei Toren. Julian Nagelsmann nennt ihn den „Decider“ – und muss nun entscheiden, ob der Entscheider weiter auf der Bank sitzen kann.

Von Philipp Schneider und Philipp Selldorf, Toronto