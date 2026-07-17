Wenige Wochen vor Beginn der Fußball -Weltmeisterschaft erschien in Argentinien eine Dokumentation namens „El método Scaloni“, sie kreiste um das Erfolgsgeheimnis von Nationalcoach Lionel Scaloni. Und sie förderte zutage, dass es viele Wege gibt, ein WM-Finale zu gewinnen wie jenes 2022 in Katar gegen Frankreich, das im Elfmeterschießen endete. Zum Beispiel, indem man „die schlechteste Kabinenansprache der Geschichte“ hält, wie Torwart Emiliano Dibu Martínez jene Rede nannte, die Scaloni vor dem Endspiel in Katar 2022 hielt. Oder versuchte zu halten, wie es wohl genauer heißen müsste.

Zwei Minuten lang hatte, so erzählte es Martínez, Scaloni zur Mannschaft gesprochen und dabei nur Belangloses über die Lippen gebracht. Scaloni habe, zum Beispiel, zu Außenstürmer Ángel Di María gesagt, dass er schon sehen werde, was für Scherereien er Frankreichs Rechtsverteidiger Jules Koundé bereiten werde. „Du wirst ihn killen!“ Dann aber ereignete sich ein großer, dramaturgischer Bruch. „Er fing an zu heulen und zu heulen und zu heulen. Und jedes Mal, wenn er neu ansetzte, wurde es nur noch schlimmer“, lachte Martínez. Die Aufgabe, die Mannschaft mit flammender Rede auf das Finale einzustimmen, landete schließlich bei einem zittrigen Analysten, Matías Manna. Denn Scaloni scheint sich, so lernt man aus der Episode, gern mit Menschen aus gleichem Holz zu umgeben. Assistent Nummer eins, das feingliedrige Messi-Idol Pablito Aimar, und Assistent Nummer zwei, der einst beinharte Innenverteidiger Walter Samuel, konnten die Tränen auch nicht mehr zurückhalten.

„Das war übrigens nicht das erste Mal, dass das geschah“, sagt Alejandro Wall, Autor des 2024 erschienenen, mehr als nur empfehlenswerten Buches „Revolución Scaloni“. Denn Scaloni habe die Tränen schon nicht zurückhalten können, als er das Team – seinerzeit als Interimstrainer – für ein Freundschaftsspiel gegen Guatemala (3:0) in Los Angeles vorbereitete.

Dass seine Emotionalität publik wird, stört Scaloni nicht im Geringsten. „Die Jungs nennen mich schon ‚La Llorona‘, doch das ist mir egal“, sagte der Coach nach dem Spiel gegen Ägypten und legte damit eine bemerkenswerte Souveränität an den Tag. Denn jeder, der je eine Fußballkabine von innen gesehen hat, muss davon ausgehen, dass mit dem Beinamen nicht „Die Weinende“ gemeint war, die von der fantastischen Chavela Vargas besungene Figur aus der lateinamerikanischen Mythologie. Sondern schlicht und ergreifend eine „Heulsuse“. Aber warum sollte er, andererseits, das Offensichtliche leugnen? Es hätte keinen Sinn: Bei der WM 2022, bei Interviews der WM 2026 und auch bei der Geburt seines Sohnes weinte Scaloni. In letzterem Fall bis zur Bewusstlosigkeit: Als die Mutter des Neugeborenen, eine Spanierin namens Elisa, aufblickte, sah sie Arzt und Amme zu Boden schauen.

Scaloni und De la Fuente ähneln sich: Beide sind Pragmatiker, waren Nachwuchstrainer im Verband und sind ausgleichende Charaktere

Das Argentinien, das Scaloni 2018 übernahm, war weit davon entfernt, jene Mannschaft zu sein, die sie nun ist. Es war vielmehr eine Paraphrase des vom Rockbarden Charly García verfassten Liedes „No llores por mí, Argentina“ („Weine nicht um mich, Argentinien“), sprich: krank vor Frustration und in seinem Wahnsinn unfähig, eine Einigung hervorzurufen.

Scaloni wusste, was zu tun war, um die Sterne so zu ordnen, dass Lionel Messi seine letzten Kugeln nutzte, um die WM-Trophäe abzuschießen. Er erschuf eine Mannschaft, die vor Empathie strotzt und diese zu ihrer größten Waffe machte. Nun zog Argentinien am Ende einer Reihe von zehn Spielen ohne Niederlage ins Endspiel von East Rutherford ein. Sollte Argentinien gewinnen, wäre es nach Italien 1938 und Brasilien 1962 die erst dritte Mannschaft, die ihren WM-Titel erfolgreich verteidigt. Finalgegner Spanien, der ausgerechnet von Scalonis früherem Ausbilder Luis de la Fuente trainiert wird, kommt allerdings auf 38 Spiele ohne Niederlage.

Ehe Scaloni die Kurse von De la Fuente besuchte, hatte er kaum mehr aufzuweisen als eine bemerkenswerte Karriere als Profi. Die hatte ihn aus Argentinien nach Spanien, nach England und Italien geführt, vom Messi-Stammverein Newell’s Old Boys zu Klubs wie Deportivo La Coruña, West Ham United oder Lazio Rom. Gut, er hatte seinen Vater im heimischen Pujato in Argentinien als Scout begleitet und ein gewisses Auge für Spieler entwickelt. Nach dem Ende seiner Profikarriere (und sieben Länderspielen) übernahm er im September 2016 die U15 des CF Son Caliu, eine Mannschaft aus der mallorquinischen Gemeinde Calvià.

WM 2026 : Warum Messis Kräfte immer noch wirken - eine Taktik-Analyse 39 Jahre, acht Tore und lauter Spaziergänge auf dem Platz: Wie die Argentinier arbeiten, damit Messi zaubern kann – ein Erklärungsversuch. SZ Plus Von Hanna Eiden, Sebastian Fischer und Felix Haselsteiner ...

Die einzige Tätigkeit im „echten“ Fußball aber war zum Zeitpunkt seiner Trainerausbildung eine Assistentenrolle bei Jorge Sampaoli, als dieser Trainer beim spanischen Erstligisten FC Sevilla wurde. Das geschah auf Empfehlung von Scalonis Vater, er hatte Sampaoli kennengelernt, als dieser noch Bankangestellter war. Sampaoli und Scaloni stammen aus der gleichen Gegend. Später sollte Scaloni auch im Trainerteam von Sampaoli zur WM 2018 nach Russland reisen, er war für die Gegneranalyse zuständig. Danach trennten sich die Wege. Sampaoli wurde nach einer desaströsen WM entlassen; Scaloni blieb im Verband – und brachte zur Anwendung, was er bei De la Fuente und anderen Ausbildern des spanischen Verbandes gelernt hatte.

De la Fuente und Scaloni sprechen mit Hochachtung übereinander, ebenso über ihre Werdegänge, die ähnlich sind: Auch De la Fuente war ein Nachwuchstrainer im Verband, ehe er nach der WM 2022 zum Trainer der A-Mannschaft befördert wurde. Was sie ebenfalls eint: ihr ausgleichender Charakter, der ihre Mannschaftsführung kennzeichnet, aber tiefe Wurzeln hat.

Denn: Was Scaloni vor der WM 2006 in Deutschland der Zeitung La Nación sagte – und laut Buchautor Wall „unbedingt zu den ‚Heiligen Schriften‘ Scalonis gezählt werden muss“ –, könnte genauso gut von De la Fuente stammen: „Je besser du dich mit deinen Kameraden verstehst, desto besser wird es dir auf lange Sicht auf dem Rasen ergehen“, sagte Scaloni damals. Er ließ seinerzeit auch ein paar Sätze zu Lionel Messi fallen, die bis heute Gültigkeit haben und gewissermaßen das Fundament des Umgangs mit Messi bilden. Es sei unvermeidlich, Messi auf ein Podest zu heben, und unabdingbar, „auch ein bisschen an ihn zu denken“, ihm das Gefühl zu vermitteln, „dass es letztlich nur ein Spiel ist“. Messi müsse „auf dem Platz einfach Spaß haben. Mehr nicht“. Messi hatte in Katar Spaß und auch jetzt in Nordamerika wieder. Unter anderem, weil er von einem Team umgeben ist, das sich für ihn in jeder Hinsicht aufreibt.

Diego Maradona ätzte zu Beginn von Scalonis Amtszeit, dieser könne „nicht mal den Verkehr leiten“

Was Scaloni mit De la Fuente noch gemein hat? Einen Hang zu pragmatischen Handlungen, die Fähigkeit, Dogmen über den Haufen zu werfen. Noch zu Beginn seiner Amtszeit wollte Scaloni die in Europa dominierende Systematik übernehmen. Er strebte an, nach Balleroberung so schnell wie möglich gen gegnerischen Strafraum zu stürzen. Als er die Charakteristik der Spieler sah, die er in Argentinien nominieren konnte, vollzog er eine Wende hin zu einem Fußball, den der verstorbene César Luis Menotti „den unseren“ nannte. Ein Fußball, der viel ballbesitzorientierter war als diese europäische Umschalterei – und zudem Raum ließ für die individuelle Kreativität offensiver Kräfte. „Wir haben den Spielern Videos gezeigt, die darlegten, dass wir immer eine Torchance erschufen, wenn wir zehn Pässe aneinanderreihten“, erzählte er Jorge Valdano in einem TV-Interview für den TV-Sender Movistar. Das Resultat: Er hat einen WM-Pokal, zwei Südamerika-Meisterschaften und eine „Finalissima“ gegen den Europameister von 2021, Italien, gewonnen.

Darüber hinaus aber hat er zumindest die Illusion einer Einheit erschaffen, die – ebenfalls zumindest – zeitweise vergessen lässt, dass Argentinien eine zutiefst polarisierte Gesellschaft ist. Das ist auch deshalb interessant, weil Argentiniens Fußball über viele Jahre hinweg in massiven ideologischen Kämpfen verkeilt war, sich zwei Lager in Gräben befanden, aus denen keiner herausfand: Hier die Anhänger von Carlos Salvador Bilardo, der 1986 den WM-Titel holte und jeden Preis für den Sieg in Kauf nahm, dort der mittlerweile verstorbene Schöngeist César Luis Menotti, der eben an die Ästhetik appellierte und dieser Genüge tun wollte. Menotti war es übrigens, der Scaloni in seiner Rolle als Berater des argentinischen Verbandes massiv protegierte. Vor allem, nachdem Diego Maradona zu Beginn der Amtszeit geätzt hatte, dass Scaloni „nicht mal den Verkehr leiten“ könne.

Die Zeit hat Menotti recht gegeben. Zwei Endspiele hintereinander hatte Argentinien bislang nur zu den besten Zeiten von Diego Maradona erreicht, nun schaffte es Argentinien kurz vor der Pensionierung des 39-jährigen Messi. Es scheint, als sei Argentiniens Nationalteam nicht mehr besessen von der Idee, gewinnen zu müssen. „Wenn wir verloren hätten, wären wir zufrieden von dannen gezogen, weil die Mannschaft bis zum Ende das tat, was anstand“, sagte Scaloni nach dem Halbfinalsieg gegen England. Aber es solle bloß keiner denken, dass er etwas anderes anstrebe als den Sieg.