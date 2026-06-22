Die US-amerikanische Stadt Dallas atmet Geschichte in Versalien: 1963 wurde hier der damalige Präsident John F. Kennedy unter nie geklärten Umständen ermordet. 1994 klagte Diego Armando Maradona nach seiner positiven Dopingprobe über den Fußballweltverband Fifa: „Sie haben mir die Beine abgeschnitten.“ Und seit Montag ist es auch der Ort, an dem Lionel Andrés Messi, 38, in einem Vorrundenspiel der Gruppe J gegen Österreich den WM-Torrekord des früheren DFB-Stürmers Miroslav Klose an sich riss. Durch den Treffer zum (zwischenzeitlichen) 1:0 schraubte Messi sein Konto auf 17 WM-Tore seit 2006; in der Nachspielzeit erzielte er auch den 2:0-Endstand, WM-Tor Nummer 18. Klose hatte seine Karriere mit 16 Treffern beendet. Durch den Sieg gegen Österreich hat sich Weltmeister Argentinien vorzeitig für die K.-o.-Runde qualifiziert. Denn schon am ersten Spieltag hatte Argentinien 3:0 gegen Algerien gesiegt. Dreifacher Torschütze: Lionel Messi.