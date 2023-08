Von Anna Dreher, Wyong

Bevor die Bundestrainerin sich am Sonntag auf den Heimweg machte, kam sie am Samstag noch einmal beim Medienzentrum im Wyong Race Club vorbei. Nun waren ein paar Stunden mehr vergangen seit dem unerwartet frühen Ausscheiden des deutschen Nationalteams bei der Weltmeisterschaft in Australien. Zeit, um sich weitere Gedanken darüber zu machen, wie es zu diesem historisch schlechten Ergebnis hatte kommen können. Noch nie zuvor bei einer WM oder EM hatten deutsche Fußballerinnen die K.-o.-Phase verpasst. Und das ein Jahr nach dem Höhenflug bis ins Finale der Europameisterschaft.