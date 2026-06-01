Am 14. Juni beginnt für die deutsche Nationalmannschaft die Fußball-Weltmeisterschaft gegen Curaçao. Die erste von zwei Generalproben dafür hat die Elf von Bundestrainer Julian Nagelsmann hinter sich, gegen Finnland gewann sie am Sonntag 4:0. Ein Test, den Spieler wie Denis Undav, Lennart Karl, Nathaniel Brown und Felix Nmecha für Eigenwerbung genutzt haben – und der trotz eher wenig finnischer Gegenwehr Erkenntnisse lieferte.