Am 14. Juni beginnt für die deutsche Nationalmannschaft die Fußball-Weltmeisterschaft gegen Curaçao. Die erste von zwei Generalproben dafür hat die Elf von Bundestrainer Julian Nagelsmann hinter sich, gegen Finnland gewann sie am Sonntag 4:0. Ein Test, den Spieler wie Denis Undav, Lennart Karl, Nathaniel Brown und Felix Nmecha für Eigenwerbung genutzt haben – und der trotz eher wenig finnischer Gegenwehr Erkenntnisse lieferte.
Wo steht die Nationalmannschaft kurz vor der WM? Welche Spieler werden entscheidend sein? Wer dürfte es überhaupt in die Startelf schaffen? Sind die Diskussionen um Joshua Kimmich und Manuel Neuer wirklich beendet? Und was wird das für ein Turnier aus deutscher Sicht? Darüber spricht Moderatorin Anna Dreher mit Martin Schneider und Sebastian Fischer.
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