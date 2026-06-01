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Podcast „Und nun zum Sport“Deutsche Nationalelf: Bereit für das WM-Abenteuer?

Und nun zum Sport – der Fußball-Podcast der Süddeutschen Zeitung .
Und nun zum Sport – der Fußball-Podcast der Süddeutschen Zeitung. SZ.de

In wenigen Tagen geht die Fußball-WM los – und so richtig stabil wirkt das DFB-Team noch nicht. Spieler, Mannschaft, Bundestrainer in der Analyse und die Prognose zu den Aussichten.

Von Anna Dreher, Sebastian Fischer und Martin Schneider

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Am 14. Juni beginnt für die deutsche Nationalmannschaft die Fußball-Weltmeisterschaft gegen Curaçao. Die erste von zwei Generalproben dafür hat die Elf von Bundestrainer Julian Nagelsmann hinter sich, gegen Finnland gewann sie am Sonntag 4:0. Ein Test, den Spieler wie Denis Undav, Lennart Karl, Nathaniel Brown und Felix Nmecha für Eigenwerbung genutzt haben – und der trotz eher wenig finnischer Gegenwehr Erkenntnisse lieferte.

Wo steht die Nationalmannschaft kurz vor der WM? Welche Spieler werden entscheidend sein? Wer dürfte es überhaupt in die Startelf schaffen? Sind die Diskussionen um Joshua Kimmich und Manuel Neuer wirklich beendet? Und was wird das für ein Turnier aus deutscher Sicht? Darüber spricht Moderatorin Anna Dreher mit Martin Schneider und Sebastian Fischer.

Der Fußball-Podcast der Süddeutschen Zeitung erscheint immer montags. Sie finden alle Folgen auf iTunes, Spotify, RTL und allen anderen gängigen Podcast-Apps. Wie Sie unsere Podcasts hören können, erklären wir in diesem Text. Unsere Podcasts finden Sie unter www.sz.de/podcast. Die Redaktion dieses Podcasts erreichen Sie via podcast@sz.de.

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Deutsche Nationalmannschaft
:Karl und die Großen

Das 4:0 im Test gegen Finnland gibt ein paar Hinweise auf die mögliche WM-Startelf. Noch mehr als Doppeltorschütze Deniz Undav drängt sich der 18-jährige Münchner Lennart Karl auf.

SZ PlusVon Martin Schneider

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