Noch ist es nicht so weit, dass die Fernsehstationen das internationale Pfingstturnier beim TuS Ennepetal für die kulturhistorische Nachbetrachtung entdeckt haben, doch der Tag scheint nicht mehr fern zu sein. Geschichtsunterricht über Fußball-Ereignisse ist ein Medientrend. In den vergangenen Wochen kamen bereits die Dokumentationen zur Fußball-WM 1990 („Ein Sommer in Italien“) und zur WM 2006 („Mission Sommermärchen“) ins Fernsehen. Nun folgt in der ARD der Vierteiler „Elf Helden – ein Albtraum“ über die WM 1994, und da mag sich der eine oder andere Zeitzeuge schon mal fragen, warum das unbedingt sein muss. Abgesehen davon, dass die 94er ebenfalls ein Turnier in den USA spielten, wie es dem Team von Julian Nagelsmann nun bevorsteht.