Zum Hauptinhalt springen

NationalmannschaftNagelsmann macht Neuer zur Nummer eins

Lesezeit: 1 Min.

Soll bei der WM diesen Sommer wieder im deutschen Tor stehen: Manuel Neuer.
Soll bei der WM diesen Sommer wieder im deutschen Tor stehen: Manuel Neuer. Tom Weller/dpa

Der Bundestrainer hat dem bisherigen DFB-Stammtorhüter Oliver Baumann die Entscheidung bereits mitgeteilt. Der Hoffenheimer soll trotzdem mit zur Weltmeisterschaft fahren.

Bundestrainer Julian Nagelsmann hat Torhüter Oliver Baumann darüber informiert, dass er mit Manuel Neuer als Nummer eins bei der Fußball-WM plant. Ein entsprechender Bericht der Bild-Zeitung deckt sich mit Informationen der Süddeutschen Zeitung. Demnach hat der DFB-Coach Baumann bereits kontaktiert und ihm die Entscheidung mitgeteilt. Der Schlussmann der TSG Hoffenheim soll dennoch als weiterer Torwart für die WM zur Verfügung stehen. Der Deutsche Fußball-Bund bestätigte die Meldung nicht und verwies auf die offizielle Kadernominierung am Donnerstag.

Nach SZ-Informationen gibt es im DFB-Trainerstab darüber hinaus die konkrete Überlegung, nicht mit drei, sondern mit vier Torhütern zum Turnier zu reisen – neben Neuer und Baumann wären dies noch Jonas Urbig (FC Bayern) und Alexander Nübel (VfB Stuttgart).

Neuer war nach 124 Länderspielen und der Heim-EM 2024 aus der DFB-Auswahl zurückgetreten. Zuletzt wurde heftig über eine Rückkehr des 40-Jährigen für die Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada (11. Juni bis 19. Juli) spekuliert, am Wochenende hatte Sky berichtet, dass Neuer sein Comeback in der DFB-Auswahl geben werde. Darauf hätten sich Neuer, Nagelsmann und DFB-Sportdirektor Rudi Völler verständigt. Nagelsmann gab am Samstag im ZDF-Sportstudio keine konkrete Antwort auf die Torwartfrage.

Nagelsmann, der seinen 26er-Kader für das XXL-Turnier am Donnerstag auf dem DFB-Campus in Frankfurt bekannt geben wird, hatte zuletzt immer wieder betont, dass der Hoffenheimer nach der Verletzung von Marc-André ter Stegen seine Nummer eins sei. Davon ging Baumann auch weiterhin aus. „Das ist mein Stand, ich habe keine andere Info“, sagte Baumann in der ARD nach dem 0:4 bei Borussia Mönchengladbach am Samstag.

© SZ/sid - Rechte am Artikel können Sie hier erwerben.
Zur SZ-Startseite

Julian Nagelsmann im Sportstudio
:War nichts zu sagen nun auch wieder falsch?

Viele erwarten von Julian Nagelsmann bei seinem Auftritt im ZDF-Sportstudio eine Klärung der Torwartfrage. Doch der Bundestrainer erklärt sich wie im Stummfilm. Dafür könnte es Gründe geben.

SZ PlusVon Philipp Schneider

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite