Bundestrainer Julian Nagelsmann hat Torhüter Oliver Baumann darüber informiert, dass er mit Manuel Neuer als Nummer eins bei der Fußball -WM plant. Ein entsprechender Bericht der Bild-Zeitung deckt sich mit Informationen der Süddeutschen Zeitung. Demnach hat der DFB -Coach Baumann bereits kontaktiert und ihm die Entscheidung mitgeteilt. Der Schlussmann der TSG Hoffenheim soll dennoch als weiterer Torwart für die WM zur Verfügung stehen. Der Deutsche Fußball-Bund bestätigte die Meldung nicht und verwies auf die offizielle Kadernominierung am Donnerstag.

Nach SZ-Informationen gibt es im DFB-Trainerstab darüber hinaus die konkrete Überlegung, nicht mit drei, sondern mit vier Torhütern zum Turnier zu reisen – neben Neuer und Baumann wären dies noch Jonas Urbig (FC Bayern) und Alexander Nübel (VfB Stuttgart).

Neuer war nach 124 Länderspielen und der Heim-EM 2024 aus der DFB-Auswahl zurückgetreten. Zuletzt wurde heftig über eine Rückkehr des 40-Jährigen für die Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada (11. Juni bis 19. Juli) spekuliert, am Wochenende hatte Sky berichtet, dass Neuer sein Comeback in der DFB-Auswahl geben werde. Darauf hätten sich Neuer, Nagelsmann und DFB-Sportdirektor Rudi Völler verständigt. Nagelsmann gab am Samstag im ZDF-Sportstudio keine konkrete Antwort auf die Torwartfrage.



Nagelsmann, der seinen 26er-Kader für das XXL-Turnier am Donnerstag auf dem DFB-Campus in Frankfurt bekannt geben wird, hatte zuletzt immer wieder betont, dass der Hoffenheimer nach der Verletzung von Marc-André ter Stegen seine Nummer eins sei. Davon ging Baumann auch weiterhin aus. „Das ist mein Stand, ich habe keine andere Info“, sagte Baumann in der ARD nach dem 0:4 bei Borussia Mönchengladbach am Samstag.