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Deutsche NationalmannschaftTage des offenen Tores

Lesezeit: 4 Min.

Schlussakt einer WM-Expedition: Seit dem verlorenen Elfmeterschießen gegen Paraguay und Manuel Neuers Rücktritt ist die Torwartposition der Nationalelf vakant. Gesucht: ein Nachfolger.
Schlussakt einer WM-Expedition: Seit dem verlorenen Elfmeterschießen gegen Paraguay und Manuel Neuers Rücktritt ist die Torwartposition der Nationalelf vakant. Gesucht: ein Nachfolger. Tom Weller/dpa

Wenn Jürgen Klopp als Bundestrainer übernimmt, ist eine Frage so ungeklärt wie vielleicht noch nie in der DFB-Geschichte: Wer wird im deutschen Tor stehen? Zwei überraschende Favoriten deuten sich an.

Von Christof Kneer

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Die Gefahr für alle ambitionierten deutschen Torhüter besteht darin, dass die kommende Champions-League-Saison wieder vor den Länderspielen beginnt. Es könnte also sein, dass der FC Bayern am 8. oder 9. September einen guten Gegner erwischt, dass sich ein enges Spiel entwickelt, dass der Gegner eine Menge Torchancen hat und nur deshalb keine Tore erzielt, weil der große Manuel Neuer .... ja, das könnte passieren, theoretisch. Was nach menschlichem Ermessen aber nicht mehr passieren wird: dass im Folgenden wieder eine Debatte losbricht, an deren Ende Manuel Neuer zwei Wochen später ein Länderspiel bestreitet. Diesmal wird er nicht mehr zurückkehren und dem Land somit auch eine weitere Debatte ersparen, die moralische, die um die Frage kreist, ob das menschlich eigentlich in Ordnung ist, wenn der Neuer vergnügt ums Eck gebogen kommt und einem anderen das Tor wegnimmt.

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