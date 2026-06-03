Fünfeinhalb Wochen – statt wie bisher gut vier. 104 WM-Spiele – statt wie bisher 64. 48 Mannschaften – statt wie bisher 32. Und das alles an 16 Spielorten in drei Ländern, von Vancouver bis Miami, von Boston bis Mexiko-Stadt. Die Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada stellt nicht nur Fußballfans, sondern auch die Sportredaktion der Süddeutschen Zeitung vor neue Herausforderungen. Wir möchten, dass Sie den Überblick behalten: Über die großen Themen, die dieses Turnier begleiten und bisweilen auch überstrahlen werden. Dann natürlich über alles, was Sie rund um die deutsche Mannschaft wissen müssen. Aber auch darüber, was sich bei Haiti gegen Schottland zugetragen hat, bei Kap Verde gegen Saudi-Arabien oder bei Kongo gegen Usbekistan, bei Spielen also, die es, bei allem Respekt natürlich, so bei noch keiner WM gab.

WM 2026 : Geld oder Liebe Kurz vor dieser auf Maximalkommerz programmierten WM kann man fragen, wie der Weltfußball so widerstandslos in die Hände von Raubrittern und Autokraten fallen konnte. Wo bleibt die Empörung? Bei Tschutti-Heftli in der Schweiz sagen sie: Hier. SZ Plus Von Holger Gertz ...

Zwölf Redakteure, Korrespondenten und Reporter sind deshalb für die SZ akkreditiert, so viele wie bei keinem Sportgroßereignis zuvor. Philipp Selldorf, Philipp Schneider und Christof Kneer werden die DFB-Elf in Manndeckung nehmen, im Quartier in Winston-Salem wie auch bei den Spielen. Für die internationalen Geschichten sind Javier Cáceres, Thomas Hürner und Felix Haselsteiner in den drei Ländern unterwegs, außerdem Holger Gertz für Reportagen auf der Seite Drei sowie die Korrespondenten Boris Herrmann (New York), Peter Burghardt (Washington) und Jürgen Schmieder (Los Angeles). Die Sport-Ressortleiter Claudio Catuogno und Martin Schneider werden das umfangreiche Programm von einem eigens eingerichteten SZ-Hauptquartier in Atlanta aus koordinieren und ergänzen.

Wegen der Zeitverschiebung findet vieles in Amerika erst nach Andruck der gedruckten Zeitung statt. Die Digitalausgabe der SZ wird daher immer am frühen Morgen von Atlanta aus mit allem Wichtigen aus der Nacht aktualisiert. Hinzu kommt unsere kontinuierliche Berichterstattung auf sz.de/sport, sz.de/wm sowie in der SZ-App. Eine Übersicht unserer digitalen Probeabos finden sie hier. Oder sind Sie Abonnentin oder Abonnent der Print-Zeitung, haben aber noch keinen Digitalzugang („SZ Plus“)? Dann melden Sie sich gerne telefonisch bei unserem Leserservice: 089/2183-8000.

Auf SZ.de finden Sie auch einen Liveblog zur WM, Liveticker zu allen Spielen sowie ein Datencenter mit allen Ergebnissen. Und dort können Sie unsere WM-Berichterstattung nicht nur lesen, sondern auch hören: Der Podcast „Und nun zum Sport“ wird sich fünf Wochen lang um die WM drehen – er erscheint mit Sonderfolgen vor und nach allen deutschen Spielen. Auch der Podcast „Deutsch-Amerikanische Freundschaft“ von Boris Herrmann und Christian Zaschke wird sich mindestens teilweise um das Großereignis drehen. In Videoformaten und auf Social Media sind die SZ-Reporter ebenfalls präsent. Und mit unserem Bundesliga-Newsletter „Morgen im Stadion“ halten wir Sie weiter auf dem Laufenden, nun natürlich zur WM – gerne einfach hier anmelden:

Und weil selbst zwölf Reporter nicht überall sein können, sind wir extra für diese WM eine Kooperation mit dem Fachmagazin kicker eingegangen: Die Online-Spielberichte des kicker finden Sie jeweils kurz nach Abpfiff auch bei der SZ. Sie ergänzen das, was den SZ-Sport immer schon ausmacht: Analysen aus den Stadien und Quartieren, Hintergrundberichte und Recherchen, große Interviews, meinungsstarke Kommentare, Kolumnen und Glossen. Ein fundierter, unterhaltsamer Blick auf den Fußball – und weit über den reinen Fußball hinaus.