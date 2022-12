Die Spanier dachten, sie hätten das beste Team bei dieser WM - und stecken nach dem Achtelfinal-Aus in einer tiefen Sinnkrise. Die Mannschaft von Trainer Luis Enrique sichert sich zudem einen traurigen Rekord.

Von Javier Cáceres, al-Rayyan

Das berühmteste Plagiatsopfer der letzten Jahre des Weltfußballs wandelte am Dienstag auf den Spuren des Kopisten. Und sah sich hernach original den gleichen Debatten ausgesetzt wie das Team, das 2014 in Brasilien seinen Akt der kulturellen Aneignung mit einem WM-Titel gekrönt hatte: Deutschland. Nach dem Achtelfinal-Aus gegen Marokko im Elfmeterschießen (0:3) fragen sich die Spanier, ob Trainer Luis Enrique weitermachen soll, kann oder will, ob es einer großen Stil-Revolution bedürfe, oder ob im Verband ein Stein auf dem anderen bleiben sollte.