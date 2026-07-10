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Patrick Ittrich im Gespräch„Nach der Vorrunde sind die Schiedsrichter falsch abgebogen“

Lesezeit: 7 Min.

Der Hamburger Patrick Ittrich beendete im Mai seine aktive Karriere als Schiedsrichter.
Der Hamburger Patrick Ittrich beendete im Mai seine aktive Karriere als Schiedsrichter. Soeren Stache/dpa

Als TV-Experte analysiert Patrick Ittrich die Leistungen der WM-Schiedsrichter. Er spricht über die Auswirkungen des Fifa-Urteils im Fall Balogun, Fehler in der K.-o.-Phase – und darüber, ob es schwierig ist, Messi Rot zu zeigen.

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Vor ein paar Wochen war Patrick Ittrich noch selbst derjenige, der kritisiert wurde. Im Mai beendete der Polizist nach zehn Jahren und 94 Spielen seine Laufbahn als Schiedsrichter in der Bundesliga, seit 2008 war er als Unparteiischer im Profifußball tätig. Bei dieser Fußball-Weltmeisterschaft analysiert der 47-Jährige bei Magenta-TV die Leistung seiner ehemaligen Kollegen als Experte und sieht so viele Spiele und damit auch so viele Schiedsrichterleistungen wie kaum ein anderer.

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