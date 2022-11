Interview von Javier Cáceres

Lionel Scaloni, 44, hat seinen Lebensmittelpunkt auf der liebsten Urlaubsinsel der Deutschen, auf Mallorca. Das hat mittelbar mit der vielleicht größten Niederlage seines Lebens zu tun - im englischen FA-Cup-Finale 2006. Scaloni war damals als argentinischer Nationalspieler von Deportivo La Coruña zu West Ham United gewechselt, um es noch zur WM 2006 zu schaffen. Das gelang ihm. West Ham stand zudem in jenem Pokalendspiel gegen den FC Liverpool kurz davor, erstmals nach 26 Jahren einen Titel zu gewinnen. Doch in der 90.Minute landete ein missglückter Befreiungsschlag - von Scaloni - vor den Füßen von Steven Gerrard, der zog ab und traf zum 3:3. Am Ende setzte sich Liverpool im Elfmeterschießen durch.