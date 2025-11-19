Den schottischen Fans erging es wie ihrem Regierungschef John Swinney. Der Politiker der Scottish National Party schrieb nach dem wohl spektakulärsten Länderspiel in der mehr als 150 Jahre langen Fußballgeschichte des Landes auf der Plattform X, dass es eine „absolute Freude“ gewesen sei, im Glasgower Hampden Park live dabei gewesen zu sein. Dazu veröffentlichte Swinney ein selbst aufgenommenes Video, das die Atmosphäre im Stadion nach Spielende einfängt. Zu sehen ist, wie sich die schottischen Anhänger auf den Tribünen in den Armen liegen – ekstatisch, ungläubig, überwältigt. Ganz wie Trainer Steve Clarke und seine Spieler auf dem Rasen.
Schottland fährt zur Fußball-WMPer Fallrückzieher nach Amerika
Lesezeit: 4 Min.
Nach Jahren voller Rückschläge fährt Schottland tatsächlich zur WM. Die Fans im Hampden Park rasten aus – auch weil das Team gleich mehrere Tore von umwerfender Schönheit erzielt.
Von Sven Haist, Glasgow
