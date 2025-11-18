Nicht nur die Konkurrenten in Europa und Südamerika zitterten vor der deutschen Nationalmannschaft, bevor 2018 die Weltmeisterschaft in Russland begann. Auch sämtliche Fußballmächte im Universum hatten – für den Fall eines intergalaktischen Turniers – Grund, den amtierenden Wörldchampion zu fürchten. Der DFB blickte auf eine Qualifikationsrunde zurück, die einer ständigen Spaßveranstaltung glich: In zehn Spielen gewann die DFB-Elf zehnmal. Nordirland und Tschechien gehörten zu den Opfern, Norwegen verlor in Stuttgart 0:6. Es war zwar nicht das Norwegen des furchterregenden Erling Haaland, aber es war auch ein Deutschland, das gelegentlich Sandro Wagner in den Angriff einreihte. Der dann in drei Einsätzen fünf Tore schoss.
