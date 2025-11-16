Slowakei-Legende Marek Mintal„Ein solcher Sieg ist nach zwei Monaten nicht vergessen“

Zwei durch den VAR aberkannte Tore, das hieß am Freitagabend auch: zweimal stornierter Jubel – und maximale Verwirrung, als in der Nachspielzeit der Siegtreffer doch noch fiel. So sagte es jedenfalls der slowakische Führungsspieler Stanislav Lobotka nach dem 1:0 gegen Nordirland: Als Debütant Tomas Bobcek spät traf (90.+1), sei er sich vorgekommen, als habe er zweimal vergeblich auf die schöne Frau gewartet, mit der er sich verabredet hatte, so Lobotka. Und dann habe er nicht mehr gewusst, ob er sich freuen solle, als sie beim dritten Mal endlich auftauchte.