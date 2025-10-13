Dass jetzt sogar die Färöer Chancen haben, im nächsten Sommer bei der Fußball-WM in den USA, Kanada und Mexiko mitzuspielen, das kann der unersättliche Fifa-Boss Gianni Infantino ausnahmsweise nicht sich selbst zugutehalten. Das haben die Kicker von der Inselgruppe im Nordatlantik ganz allein hinbekommen mit Sensationssiegen gegen Gibraltar (1:0), Montenegro (4:0) und Tschechien (2:1). Jetzt fehlt nur noch ein klitzekleiner Erfolg in Kroatien, und, hach … es wäre eines dieser Märchen, die, genau: nur der Fußball schreibt!
MeinungWM-Debütanten:Die Fußball-WM oder: Gianni und die sieben Zwerge
Kommentar von Claudio Catuogno
Lesezeit: 2 Min.
Usbekistan, Curaçao, Neukaledonien? Die WM 2026 wird Fußballbegeisterung in Länder tragen, die nie von einer WM-Teilnahme zu träumen gewagt hätten. Aber sie vervielfacht die Zahl der Spiele, die schon bald nach Abpfiff vergessen sein werden.
Meinung
Karten für die Fußball-WM 2026:6730 Dollar fürs Finale – die Fifa legalisiert den Ticket-Wucher
Lesen Sie mehr zum Thema