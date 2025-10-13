Usbekistan, Curaçao, Neukaledonien? Die WM 2026 wird Fußballbegeisterung in Länder tragen, die nie von einer WM-Teilnahme zu träumen gewagt hätten. Aber sie vervielfacht die Zahl der Spiele, die schon bald nach Abpfiff vergessen sein werden.

Dass jetzt sogar die Färöer Chancen haben, im nächsten Sommer bei der Fußball-WM in den USA, Kanada und Mexiko mitzuspielen, das kann der unersättliche Fifa-Boss Gianni Infantino ausnahmsweise nicht sich selbst zugutehalten. Das haben die Kicker von der Inselgruppe im Nordatlantik ganz allein hinbekommen mit Sensationssiegen gegen Gibraltar (1:0), Montenegro (4:0) und Tschechien (2:1). Jetzt fehlt nur noch ein klitzekleiner Erfolg in Kroatien, und, hach … es wäre eines dieser Märchen, die, genau: nur der Fußball schreibt!