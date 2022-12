"Lasst Ronaldo in Frieden!"

Von Javier Cáceres

Es ist nicht immer einfach damit umzugehen, wenn große offene Fragen ihre Antwort finden. Wer gern eruieren möchte, wie schwer das sein kann, der findet seit ein paar Tagen bei der Fußball-WM in den Portugiesen die besten Ansprechpartner. Seit Monaten lastet auf dem Land der Zweifel, ob die Nationalmannschaft ohne ihren Kapitän Cristiano Ronaldo besser durch die WM käme als mit ihm. Die Antwort lieferte das Achtelfinale gegen die Schweiz am Dienstag. Die Portugiesen siegten 6:1 - und brillierten. Ohne Ronaldo in der Startelf.