Julian Nagelsmann sagte, man solle sich „keine Sorgen“ machen. Es bestehe „kein Grund zur Sorge“, wiederholte der Bundestrainer und am Ende seiner Antwort sagte er in Richtung des Fragestellers direkt: „Sorgen müssen Sie sich keine machen.“ Hätte er noch ein viertes Mal gesagt, man müsse sich keine Sorgen machen, hätten vielleicht dann doch einige im Pressesaal von Herzogenaurach damit angefangen.

Gefragt wurde er nach Manuel Neuer, der am kommenden Sonntag im Testspiel gegen Finnland in Mainz nicht im Tor stehen wird. Das Trainerteam habe entschieden, kein Risiko eingehen zu wollen. Es handle sich bei der Blessur um eine „kleine Verhärtung“, so Nagelsmann. Oliver Baumann, gerade durch Neuer als Nummer eins ersetzt, wird Manuel Neuer in Mainz als Nummer eins ersetzen. Sogar für das finale Testspiel gegen die USA am 6. Juni in Chicago wollte Nagelsmann keine Einsatzgarantie für Neuer abgeben, man werde „dann entscheiden, wie es aussieht“. Wichtig sei der Einsatz im ersten Gruppenspiel.

Meinung DFB-Team : Der Kader da und alle Fragen offen SZ Plus Kommentar von Martin Schneider ...

Dass die Frage des Reporters, ob man sich Sorgen machen müssen, ihre Berechtigung hatte, erschließt sich aus den Antworten des Bundestrainers. Es liegt aber auch an der gesamten Kommunikation rund die neue Wade der Nation. Nachdem Neuer am 34. Bundesliga-Spieltag gegen Köln in der 60. Minute ausgewechselt werden musste, hieß es in der ersten Mitteilung des FC Bayern, er werde „vorerst kürzertreten“. Dass die Verletzung schlimmer sein könnte, als es dieser Wortlaut vermuten lässt, erkannte man dann am Abend nach dem Köln-Spiel, als Nagelsmann im Sportstudio keine Aussagen zu Neuer treffen konnte. Dass dem so war, bestätigte DFB-Sportdirektor Rudi Völler an diesem Mittwoch in Herzogenaurach indirekt.

Neuer fiel dann auch für das DFB-Pokalfinale vergangenen Samstag aus. Anlass zum Optimismus gab, dass er danach seine Pflichten als Kapitän wahrnahm und seine Wade zumindest das Stemmen der Goldtrophäe sowie vorsichtige Freudenhüpfer aushielt. Nun aber die Absage für Finnland und das kleine Fragezeichen für das Spiel gegen die USA.

Neuer fiel in dieser Saison schon zweimal wegen Muskelproblemen in der Wade aus. Sowohl im Ligaspiel gegen Werder Bremen als auch gegen Mönchengladbach musste er zur Halbzeit gegen Jonas Urbig ausgewechselt werden. Die beiden Champions-League-Spiele gegen Bergamo verpasste er. Nach seiner grandiosen Leistung im Champions-League-Spiel gegen Real Madrid spielte Neuer die Schwere herunter: „Überhaupt nicht schlimm“ seien diese Verletzungen gewesen. Eher ein „Schnupfen in der Wade“. Mittlerweile ist es mindestens mal eine hartnäckige Erkältung.