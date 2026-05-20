Man fragt sich jetzt natürlich, nach welcher Logik Julian Nagelsmann in den Tagen vor der großen Verkündung seine Nationalspieler durchtelefoniert hat, um ihnen die guten oder schlechten Nachrichten zu überbringen. In alphabetischer Reihenfolge? Erst mal alle mit A (Andrich, Anton, Atubolu?), dann schon das Problemgespräch B (Baumann!) … und als Letzte waren Wirtz und Woltemade dran? Oder hat sich der Bundestrainer nach Positionen vorgearbeitet – Tor, Abwehr, Mittelfeld, Sturm? Auch keine schlechte Idee: erst die Zusagen, dann die Absagen! Damit die Schar der Zurückgewiesenen weniger Zeit hat, ihre Enttäuschung an die Medien durchzustechen. Wobei: Es könnte auch genau andersherum gewesen sein.