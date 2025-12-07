Das kleine graue Handy war nicht dafür gemacht, Musik herunterzuladen, auch zur Erstellung von WhatsApp-Gruppen war es nicht befugt. Schon damals, vor zwölf Jahren, hätte man kein Kind mit diesem kleinen grauen Handy zur Schule schicken wollen, weil das Kind sonst Gefahr gelaufen wäre, ausgelacht und ausgeschlossen zu werden. Urs Siegenthalers Telefon war einfach nur ein Telefon, es konnte telefonieren und Meldungen senden, sonst konnte es nichts. Aber mit diesem Telefon fing alles an.