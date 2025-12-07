Das kleine graue Handy war nicht dafür gemacht, Musik herunterzuladen, auch zur Erstellung von WhatsApp-Gruppen war es nicht befugt. Schon damals, vor zwölf Jahren, hätte man kein Kind mit diesem kleinen grauen Handy zur Schule schicken wollen, weil das Kind sonst Gefahr gelaufen wäre, ausgelacht und ausgeschlossen zu werden. Urs Siegenthalers Telefon war einfach nur ein Telefon, es konnte telefonieren und Meldungen senden, sonst konnte es nichts. Aber mit diesem Telefon fing alles an.
MeinungDeutsche Nationalmannschaft:Nagelsmann muss bei der WM mehr als Trainer sein
Kommentar von Christof Kneer
Die Dimensionen des Turniers in Nordamerika werden den Bundestrainer vor bisher unbekannte Herausforderungen stellen. Hilfe könnte er in der DFB-Geschichte finden.
Nach der WM-Auslosung:Der DFB und die heilige Suche nach dem perfekten Quartier
Traumstrand? Wüste? Vorstadtbunker? Spätestens seit dem „Campo Bahia“ 2014 gilt die Wahl des WM-Quartiers bei der Nationalelf als strategisches Großprojekt. Eine Wunschlösung gibt es, doch das Turnier in Nordamerika ist besonders kompliziert.
