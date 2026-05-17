Das schlimme Spiel war gespielt, nun galt es für den Hoffenheimer Torwart Oliver Baumann nach vorne zu blicken. Nicht nur räumlich betrachtet aus dem Strafraum hinaus aufs Feld, von wo ihm die Gladbacher in den vergangenen 90 Minuten vier Tore eingeschenkt hatten, was die TSG am letzten Spieltag noch Platz vier und damit die Qualifikation für die Champions League gekostet hatte. Auch zeitlich. In drei Wochen startet die WM in Nordamerika, und Oliver Baumann, der Deutschland mehr als solide durch die Qualifikation pariert hatte, wird dorthin als Nummer eins der DFB-Elf reisen, oder etwa nicht?