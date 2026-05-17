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Julian Nagelsmann im SportstudioWar nichts zu sagen nun auch wieder falsch?

Lesezeit: 5 Min.

Herr Bundestrainer, was ist nun mit mir? Oliver Baumann, hier bei einer Pressekonferenz im März des vergangenen Jahres, scheint über seine Rolle im Unklaren zu sein.
Herr Bundestrainer, was ist nun mit mir? Oliver Baumann, hier bei einer Pressekonferenz im März des vergangenen Jahres, scheint über seine Rolle im Unklaren zu sein. Bahho Kara/Kirchner-Media/Imago

Viele erwarten von Julian Nagelsmann bei seinem Auftritt im ZDF-Sportstudio eine Klärung der Torwartfrage. Doch der Bundestrainer erklärt sich wie im Stummfilm. Dafür könnte es Gründe geben.

Von Philipp Schneider

Das schlimme Spiel war gespielt, nun galt es für den Hoffenheimer Torwart Oliver Baumann nach vorne zu blicken. Nicht nur räumlich betrachtet aus dem Strafraum hinaus aufs Feld, von wo ihm die Gladbacher in den vergangenen 90 Minuten vier Tore eingeschenkt hatten, was die TSG am letzten Spieltag noch Platz vier und damit die Qualifikation für die Champions League gekostet hatte. Auch zeitlich. In drei Wochen startet die WM in Nordamerika, und Oliver Baumann, der Deutschland mehr als solide durch die Qualifikation pariert hatte, wird dorthin als Nummer eins der DFB-Elf reisen, oder etwa nicht?

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