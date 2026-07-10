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Jamal MusialaWer bin ich? Und werde ich wieder ganz der Alte?

Lesezeit: 6 Min.

Mehrere Aktionen machten Jamal Musiala im Spiel gegen Paraguay fassungslos.
Mehrere Aktionen machten Jamal Musiala im Spiel gegen Paraguay fassungslos. Moritz Mueller/Imago

Ein Jahr nach seinem Wadenbeinbruch sucht Jamal Musiala nach seiner früheren Form. Der FC Bayern glaubt weiterhin an ein vollständiges Comeback – hat aber nun sicherheitshalber ein paar Optionen mehr.

Von Philipp Schneider

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Irgendetwas musste in Bambi gefahren sein. So wütend war es in freier Wildbahn selten zu erblicken gewesen. Bambi stand vor bald zwei Wochen auf der grünen Lichtung des Stadions am 1 Patriot Place, Foxborough, Massachusetts, und seine dunklen Rehaugen spiegelten die blanke Revanchelust.

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