Ein Jahr nach seinem Wadenbeinbruch sucht Jamal Musiala nach seiner früheren Form. Der FC Bayern glaubt weiterhin an ein vollständiges Comeback – hat aber nun sicherheitshalber ein paar Optionen mehr.

Wer bin ich? Und werde ich wieder ganz der Alte?

Irgendetwas musste in Bambi gefahren sein. So wütend war es in freier Wildbahn selten zu erblicken gewesen. Bambi stand vor bald zwei Wochen auf der grünen Lichtung des Stadions am 1 Patriot Place, Foxborough, Massachusetts, und seine dunklen Rehaugen spiegelten die blanke Revanchelust.