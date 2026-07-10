Irgendetwas musste in Bambi gefahren sein. So wütend war es in freier Wildbahn selten zu erblicken gewesen. Bambi stand vor bald zwei Wochen auf der grünen Lichtung des Stadions am 1 Patriot Place, Foxborough, Massachusetts, und seine dunklen Rehaugen spiegelten die blanke Revanchelust.
Jamal MusialaWer bin ich? Und werde ich wieder ganz der Alte?
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Ein Jahr nach seinem Wadenbeinbruch sucht Jamal Musiala nach seiner früheren Form. Der FC Bayern glaubt weiterhin an ein vollständiges Comeback – hat aber nun sicherheitshalber ein paar Optionen mehr.
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