Der Zorn wirkt nach. Im Oktober gingen in marokkanischen Großstädten Tausende Menschen auf die Straßen. Es waren vor allem junge Leute, die sich über soziale Medien vernetzt hatten, eine Hierarchie war nicht erkennbar. „Das Gesundheitswesen und Bildungssystem sind in der Krise“, sagt Basma El Atti, Korrespondentin für das Medienportal The New Arab. Die Demonstranten stießen wütende Rufe aus: „Das Volk will Bildung“ und „Gesundheit statt Fußball“.