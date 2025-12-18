Der Zorn wirkt nach. Im Oktober gingen in marokkanischen Großstädten Tausende Menschen auf die Straßen. Es waren vor allem junge Leute, die sich über soziale Medien vernetzt hatten, eine Hierarchie war nicht erkennbar. „Das Gesundheitswesen und Bildungssystem sind in der Krise“, sagt Basma El Atti, Korrespondentin für das Medienportal The New Arab. Die Demonstranten stießen wütende Rufe aus: „Das Volk will Bildung“ und „Gesundheit statt Fußball“.
Afrika-Cup-Gastgeber MarokkoMilliardenschwere Fußballoffensive – und ganz andere Probleme
Erst Afrika-Cup, dann WM 2030: Der Sport soll Marokkos Wandel beschleunigen. Aber während das größte Stadion der Welt gebaut wird, suchen viele Menschen im Land Arbeit – und Tausende protestieren.
Von Ronny Blaschke
