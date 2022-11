Von Claudio Catuogno und Dunja Ramadan, Doha

Die deutschen Nationalspieler hatten sich ganz auf den Fußball konzentriert im Al-Bayt-Stadion von al-Chaur, vor der Partie gegen Spanien gab es keine weiteren Gesten oder Symbole. Trotzdem bleibt die Stimmung aufgeladen rund um die Nationalmannschaft und den DFB. Im deutschen Fanblock hatte sich eine Gruppe Männer in arabischen Gewändern versammelt, sie reckten Plakate und Fotos mit dem Konterfei des ehemaligen Nationalspielers Mesut Özil in die Luft, während sie sich die Hand vor den Mund hielten. Es war dieselbe Mund-zu-Geste, die die deutsche Elf vor dem Spiel gegen Japan gezeigt hatte, als Protest gegen das Verbot der Fifa, mit der "One Love"-Binde in Katar ein Zeichen für Diversität und Vielfalt zu setzen.