Von Sebastian Fischer

Jede Fußball-WM hat ihre überraschenden Heldenerzählungen. 1990 in Italien war es der 38-jährige, an der Eckfahne Makossa tanzende Kameruner Roger Milla. 2002 in Japan und Südkorea der Südkoreaner Ahn Jung-hwan, dem noch während des Turniers von seinem Klubpräsidenten beim AC Perugia die Entlassung angekündigt wurde, weil er mit einem Golden Goal im Achtelfinale Italien aus dem Turnier schoss. 2010 in Südafrika, auch schon wieder lange her: Da lernte die Welt einen gewissen Thomas Müller kennen. Ein paar Monate vorher war er von Diego Maradona, damals Argentiniens Trainer, bei einem Testspiel für einen Balljungen gehalten worden. Bei der WM schoss Müller seine ersten fünf Länderspieltore und wurde Torschützenkönig.