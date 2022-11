Von Mirco Keilberth, Tunis

Wie auf den Rängen des Al-Thumama-Stadions wirkte auch die Stimmung auf dem Rasen vor dem Anpfiff erstaunlich normal. Nichts deutete am Dienstagabend darauf hin, dass das Spiel Iran gegen die USA die bislang politisch brisanteste Partie dieser WM bildete. Beide Mannschaftskapitäne schüttelten einander die Hand, schauten sich in die Augen und posierten für das obligatorische Foto mit dem Schiedsrichterteam. Amerikanische und iranische Fans auf den Rängen standen dicht nebeneinander und lächelten in die Kameras.

Durch das Tor des US-Stürmers Christian Pulisic in der 38. Minute setzten sich die USA mit 1:0 durch und beendeten den Traum der Iraner vom Weiterkommen. Doch es war mehr als das Interesse an den beiden Fußballmannschaften, das zahlreiche Zuschauer in der arabischen Welt vor die Bildschirme trieb: Von Marrakesch bis Bagdad verfolgten nicht nur Fußballinteressierte das Spiel der beiden Erzfeinde - weil es politisch aufgeladen war wie kein anderes Duell.

Von den vereinzelten Protestaktionen bekamen die Fernsehzuschauer natürlich wieder einmal nichts mit. Das Live-Signal wird aus Doha mit einer Verzögerung von 60 Sekunden in die arabische Welt gesendet, sodass unerwünschte Bildinhalte von der Regie mit dem Umschalten auf eine andere Kameraeinstellung ausgeblendet werden können.

Lediglich die Tribünenzuschauer im Stadion sahen also die Protestaktionen, die die Regimegegner während des Spiels wagten. So hielt eine Frau im Publikum eine iranische Flagge hoch, auf der die Insignien der islamischen Republik mit einem Abbild von Haaren ersetzt worden waren. Andere Anhänger hatten in die Mitte einer Fahne ein Loch geschnitten und so den islamischen Schriftzug "Gott ist groß" verschwinden lassen, der seit der Revolution von 1979 auf der Flagge prangt. Solche Aktionen wurden von den in kleinen Gruppen überall unter den Besuchern stationierten katarischen Sicherheitskräften schnell beendet. In den Tagen vor dem Spiel waren auch auf den Fanmeilen mehrere iranische Frauen abgeführt worden, die auf Din-A4-große Papiere "Frau Leben Freiheit" geschrieben hatten, den Slogan der iranischen Protestbewegung.

Die staatliche Propaganda gegen den oft zitierten "Satan USA" blieb indes eher verhalten. Ihre Feinde wähnten die in Doha anwesenden Regimevertreter dieses Mal unter angereisten Iranern. Die nach Katar entsandten iranischen Beamten in Zivil waren zudem damit beschäftigt, das Nationalteam auf Spur zu halten, hörte man aus dem Umfeld der Mannschaft. Vor dem ersten Match hatten die iranischen Spieler sich noch geweigert, die Nationalhymne zu singen und damit die größte Protestbewegung seit der Revolution unterstützt.

Doch die Sympathie der Demonstranten mit der Aktion hielt sich in Grenzen, denn das Team hatte noch vor der Abreise Staatspräsident Ebrahim Raisi einen Besuch abgestattet und ihn vor laufender Kamera artig beklatscht. Nach dem stummen Protest im Stadion von Doha fuhren Sicherheitskräfte vor dem Haus des Nationalspielers Voria Ghafouri vor. Der iranische Kurde spielt derzeit beim iranischen Klub Foolad Khuzestan und gilt als einer der besten Spieler des Nationalteams. Ghafouri musste jedoch zu Hause bleiben, da er die landesweiten Demonstrationen gegen die Regierung öffentlich unterstützte. Seine Verhaftung war eine deutliche Warnung an seine nach Katar gereisten Kollegen. Vor dem zweiten Spiel gegen Wales, das Iran 2:0 gewann, und am Dienstag vor der Partie gegen die USA verzichteten sie auf eine politische Geste. Für das Verschwinden jeglicher Bilder von Solidarität für die Opfer der mittlerweile mit militärischen Waffen vorgehenden iranischer Sicherheitskräfte musste Teheran nicht selber sorgen. Gastgeber Katar und die Fifa duldeten am Dienstag weder Armbinden noch Poster mit politischen Inhalten.

Und so spielten sich die wohl dramatischsten Szenen zwischen Vertretern der USA und Irans in Katar bereits vor dem Spiel ab. Ein Journalist des staatlichen Senders Press TV hatte den US-Kapitän Tyler Adams auf einer Pressekonferenz aufgefordert, den Namen des Iran korrekt auszusprechen. Adams entschuldigte sich höflich und reagierte auch auf die Vorwürfe der rassistischen Politik in den USA mit diplomatischen Floskeln.

In den kurdischen Gebieten Irans wurde die Niederlage in Doha am Dienstag mit Autokorsos gefeiert. Auch regimekritische Aktivisten schütteten Häme über die Niederlage des Teams aus, weil sie es als Propagandawerkzeug des Regimes sehen. Und in Teheran gab es nach dem Spiel Hupkonzerte gegen das Regime und das Fußballteam.

Doch auch in Katar eskalierte die Lage dann noch. Nach dem Spiel griffen iranische Regierungsanhänger vermeintliche Gegner vor dem Stadion an. Der dänische TV-Reporter Ramses Tantholdt versuchte, mit den leicht Verletzten zu sprechen. Doch noch während der Interviews näherten sich katarische Sicherheitskräfte und führten ihn ab.