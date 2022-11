Der DFB und weitere europäische Verbände machen sich für die Gründung eines Entschädigungsfonds für Gastarbeiter in Katar stark. Jetzt müsste er sich nur noch gemeinsam mit seinen Nationalspielern finanziell daran beteiligen - das brächte die Fifa in Verlegenheit.

Kommentar von Philipp Selldorf

Wie sie den 32 Teilnehmern der WM per Rundbrief kundgetan hat, findet die Fifa, dass es so kurz vor der Eröffnung genug sei mit der Politisierung des Fußballs. "Lassen Sie bitte nicht zu, dass der Fußball in jeden ideologischen und politischen Kampf hineingezogen wird", schreibt der Weltverband und eröffnete gleich die nächste Kontroverse. Prompt versicherten der DFB und neun weitere europäische Verbände, auch während der Spiele "Impulse für positiven, progressiven Wandel" zu unterstützen und die Diskussionen mit der Fifa über "die beiden entscheidenden, offenen Themen" fortzusetzen. Dabei geht es um die Gründung eines Entschädigungsfonds für Gastarbeiter sowie eines Gastarbeiter-Zentrums in Doha.